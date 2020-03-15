АМКУ перевірить МАУ через підвищення цін на квитки

Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) починає розслідування проти авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" через підвищення цін на квитки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексія Хмельницького у Facebook

За його словами, у зв'язку з закриттям кордонів до АМКУ надійшло повідомлення, що найбільший національний авіаперевізник - "Міжнародні авіалінії України" - різко підняв ціни на квитки на останні дні перед зупинкою авіасполучення.

"Ілюструють звернення наступними даними: квиток економ-класу Лондон-Київ на 15 березня коштує 24 тис. гривень, при тому напередодні квиток коштував менше ніж 10 тис.", - зазначив Хмельницький.

В Антимонопольному комітеті заявили, що розслідують ці факти та, у разі встановлення порушень конкурентного законодавства, покарає порушника. При цьому зазначивши, що Комітет може накласти штраф у розмірі до 10% від річного доходу компанії.

Нагадаємо, авіакомпанія МАУ за добу до закриття кордону в кілька разів підвищила ціни на авіаквитки. Згідно з інформацією на сайті компанії, з Лондона до Києва в неділю можна полетіти за 24,2 тис. гривень.

Зазначимо, з 12 березня в Україні введено карантин: закрито всі навчальні заклади, не працюють театри та кінотеатри, заборонені масові заходи.

Крім того, на засіданні РНБО 13 березня було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців, а також про припинення авіасполучення.