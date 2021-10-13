АМКУ продовжує аналізувати заяву ДТЕК про покупку контрольного пакету акцій "Кіровоградобленерго"

Згідно з повідомленням АМКУ, компанія "ДТЕК Мережі" запропонувала АМКУ на як мінімум до 2026 року додатково звітувати про прозорість роботи "Кіровоградобленерго".

Нагадаємо, компанія ДТЕК оголосила про намір придбати акції "Кіровоградобленерго" навесні 2021 року. Незабаром компанія звернулася за дозволом до АМКУ.

Відзначимо, що робота кожного обленерго - природної монополії на конкретній території - регулюється з боку НКРЕКП. Держава в особі НРКЕКП визначає як рівень доходів компаній так і їх витрати.

Держава накладає на обленерго зобов'язання про безумовне надання доступу до мережевої інфраструктури будь-якому постачальнику електроенергії.

У ДТЕК підкреслили, що концентрація нових активів ДТЕК відповідає законодавству і праву клієнтів в ринковій можливості самим обирати, у кого їм купувати електроенергію.