ДТЕК купує міноритарний пакет акцій "Кіровоградобленерго"

Компанія "ДТЕК мережі" придбала міноритарний пакет акцій ПрАТ "Кіровоградобленерго" в розмірі 24,5% і розглядає можливість купівлі контрольного пакету за погодженням відповідної угоди Антимонопольним комітетом України.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Основна мета компанії - підвищення надійності електропостачання, зниження рівня втрат та підвищення якості обслуговування клієнтів м.Кропивницького та Кіровоградської області. Ми плануємо реалізовувати комплексну програму модернізації існуючих активів, а також проводити системну автоматизацію та цифровізацію управління електромережами в ПрАТ "Кіровоградобленерго", - прокоментував угоду генеральний директор "ДТЕК мережі" Іван Гелюх.

Купівля акцій компанії обумовлена рішенням розвивати бізнес з розподілу електроенергії, який оцінює як перспективний і важливий для трансформації енергетичного ринку України.

У компанії підкреслили, що оператори систем розподілу "ДТЕК мережі", зокрема "ДТЕК Київські електромережі" і "ДТЕК Дніпропетровські електромережі", є одними з найефективніших в країні.

"За підсумками 2020, у Дніпропетровській області показник SAIDI (час відключень електроенергії у споживачів на рік) становить 441 хв, що 46% менше, ніж середній показник по Україні - 816 хв/рік або на 39% менше, ніж у ПрАТ "Кіровоградобленерго" - 730 хв / рік", - повідомили в компанії.

Зазначимо, що робота кожного обленерго - природної монополії на конкретній території - регулюється з боку НКРЕКП.

Комісія повністю контролює роботу кожного окремого обленерго, накладаючи на нього зобов'язання про безумовне надання доступу до мережевої інфраструктури будь-якому постачальнику електроенергії.

У компанії підкреслили, що концентрація нових активів ДТЕК відповідає законодавству і праву клієнтів в ринковій можливості самим вибирати, у кого їм купувати електроенергію.