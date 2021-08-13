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ДТЕК звернувся до АМКУ для погодження купівлі електромереж у Кіровоградській області

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Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 15:54
ДТЕК звернувся до АМКУ для погодження купівлі електромереж у Кіровоградській області Фото: ДТЕК звернувся в АМКУ для узгодження купівлі електромереж у Кіровоградській області (dtek.com)
Автор: РБК-Україна

Компанія "ДТЕК Мережі" звернулася до Антимонопольного комітету України для узгодження купівлі контрольного пакета акцій "Кіровоградобленерго".

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на повідомлення АМКУ.

Про плани придбати контрольний пакет акцій "Кіровоградобленерго" ДТЕК повідомив ще у квітні 2021 року.

"Основна мета компанії - підвищення надійності електропостачання, зниження рівня втрат і підвищення якості обслуговування клієнтів Кропивницького та Кіровоградської області. Ми плануємо реалізовувати комплексну програму модернізації існуючих активів, а також проводити системну автоматизацію та цифровізацію управління електромережами в ПрАТ "Кіровоградобленерго", - цитувала прес-служба слова генерального директора "ДТЕК мережі" Івана Гелюха.

Зазначимо, що робота кожного обленерго - природної монополії на конкретній території - регулюється з боку НКРЕКП. Держава в особі НРКЕКУ визначає як рівень доходів компаній, так і їх витрати.

Держава накладає на обленерго зобов'язання про безумовне надання доступу до мережевої інфраструктури будь-якому постачальнику електроенергії.

У компанії підкреслили, що концентрація нових активів ДТЕК відповідає законодавству і праву клієнтів в ринковій можливості самим вибирати, у кого їм купувати електроенергію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2020 році компанія ДТЕК інвестувала в сталий розвиток 3 млрд грн.

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ДТЕК Антимонопольний комітет України
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