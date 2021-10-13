UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

АМКУ продолжает анализировать заявление ДТЭК о покупке контрольного пакета акций "Кировоградоблэнерго"

Автор: Наталия Гурковская

Антимонопольный комитет Украины продолжает изучать заявление "ДТЭК Сети" на покупку контрольного пакета акций "Кировоградоблэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Антимонопольного комитета, который рассматривает заявление компании на концентрацию.

Согласно сообщению АМКУ, компания "ДТЭК Сети" предложила АМКУ на как минимум до 2026 года дополнительно отчитываться о прозрачности работы "Кировоградоблэнерго".

Напомним, компания ДТЭК объявила о намерении приобрести акции "Кировоградоблэнерго" весной 2021 года. Вскоре компания обратилась за разрешением к АМКУ.

Отметим, что работа каждого облэнерго - естественной монополии на конкретной территории - регулируется со стороны НКРЭКУ. Государство в лице НРКЭКУ определяет как уровень доходов компаний так и их расходы.

Государство накладывает на облэнерго обязательство о безусловном предоставлении доступа к сетевой инфраструктуре любому поставщику электроэнергии.

В ДТЭК подчеркнули, что концентрация новых активов ДТЭК соответствует законодательству и праву клиентов в рыночной возможности самим выбирать, у кого им покупать электроэнергию.

Как сообщалось, компания "ДТЭК Сети" обратилась в Антимонопольный комитет Украины для согласования покупки контрольного пакета акций "Кировоградоблэнерго".

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК