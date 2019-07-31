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Зеленський призначив двох держуповноважених АМКУ

Новини » Політика    31.07.2019 - 15:15
Зеленський призначив двох держуповноважених АМКУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідні укази президента були оприлюднені 31 липня

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення державних уповноважених Антимонопольного комітету України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідні укази президента були оприлюднені 31 липня.

Призначити Нечитайло Ольгу Михайлівну державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", - йдеться в указі №567/2019.

А указом №566/2019 Зеленський призначив державним уповноваженим АМКУ Наталю Буроменскую.

 

Ольга Нечитайло до призначення в АМКУ була експертом енергетичного сектора Офісу ефективного регулювання (BRDO). Наталія Буроменская - адвокат.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський звільнив Марію Нижник з посади першого заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого.

Крім того, президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Вовка з посади заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого. Крім того, президент звільнив Агию Загребельскую і Валерія Полюховича з посад державних уповноважених Антимонопольного комітету України.

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