АМКУ рекомендував мобільним операторам відмовитися від тарифів на 4 тижні

Антимонопольний комітет України надіслав мобільним операторам рекомендації відмовитися від встановлення розрахункового періоду пакету послуг на чотири тижні. Про це повідомила державний уповноважений Антимонопольного комітету України Марія Процишен на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначила Процишен, Антимонопольний комітет вважає, що дії трьох операторів ("Київстар", "ВФ Україна" та "Лайфселл") містять ознаки порушення, передбаченого статтею 1 закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

У АМК відзначили, що тариф на 28 днів "позбавляє споживачів можливості співставлення цін різних тарифних планів з різними розрахунковими періодами".

Антимонопольний комітет рекомендував "інформувати споживачів про розрахункову вартість за день, та утриматися від вчинення таких дій з ознаками порушення у майбутньому".

Про розгляд та способи виконання рекомендацій оператори повинні повідомити АМК у 30-денний період.

"А зараз я все-таки сподіваюсь, що найближчим часом оператори відкоригують ситуацію у цій сфері, оскільки всі троє визнали, що є неоднозначності і проблематика в цій площині", - додала Процишен.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, послуги зв'язку в Україні в 2018 році подорожчали на 15,1%, що в півтора рази вище, ніж інфляція в цілому (9,8%).

Як повідомляло РБК-Україна, споживачам в Україні за січень-квітень 2019 рік надано послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку на 16,988 млрд грн. За даними Держстату, споживачам надано послуг мобільного зв'язку на 8,632 млрд грн.