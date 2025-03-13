Американцы считают нестабильными действия Трампа в отношении экономики США, - соцопрос

Респондентам задали вопрос "Являются ли шаги Трампа, приводящие к шатанию экономики, слишком непредсказуемыми?".

Около 57% американцев считают, что президент Дональд Трамп слишком непостоянен в своих действиях, направленных на оздоровление экономики США. В частности, это касается его агрессивной стратегии налогообложения импорта, которая напугала фондовый рынок.

Треть респондентов сказали, что действия Трампа не были слишком непредсказуемыми, а 11% не были уверены или не ответили. Примерно каждый третий республиканец сказал, что действия Трампа были слишком непредсказуемыми.

В то же время, пишет агентство, 79% республиканцев во время двухдневного опроса отметили, что согласны с утверждением, что действия Трампа в экономике "окупятся в долгосрочной перспективе". Это свидетельствует о том, что некоторые люди в партии президента не в восторге от его стиля правления, но согласны с сутью его политики. При этом 41% в целом - и только 5% среди демократов сказали, что политика Трампа в конце концов окупится.

Около 70% респондентов опроса - в том числе девять из 10 демократов и шесть из 10 республиканцев - заявили, что ожидают повышения тарифов, что сделает продукты и другие регулярные покупки дороже.

Около 61% респондентов в опросе заявили, что главным приоритетом Трампа должно быть сдерживание роста цен.

Опрос был проведен 11-12 марта. В нем приняли участие 1422 взрослых американца по всей стране. Погрешность для всех респондентов составляет 3 процентных пункта.