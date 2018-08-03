Середній син Трампа повідомив про погрози йому та його родині

Усі члени його сім'ї отримали поштою білий порошок у якості загрози

Ерік Трамп - середній син президента Сполучених Штатів Дональда Трампа оголосив, що всі члени його сім'ї отримали поштою білий порошок у якості загрози. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

За словами Еріка, погрожували також і його старшому брату - Дональду Трампу-молодшому.

"Мені погрожували. Дональду (Трамп-молодший, старший брат Еріка, - ред.) погрожували. Нам всім влаштували шоу з білим порошком у нашому домі", - розповів середній син американського президента.

Відзначимо, що в лютому Ванессу Трамп, яка на той момент була дружиною Трампа-молодшого, помістили у цілях обережності в одну з лікарень Нью-Йорка. Повідомлялося, що жінка відкрила лист, адресований своєму чоловікові, в якому знаходився невідомий білий порошок.

У поліції міста зробили аналіз і повідомили, що речовина не є небезпечним біологічним матеріалом і від неї ніхто не постраждав. Співробітники секретної служби почали розслідування інциденту.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, спецдоповідач ООН з питання про свободу вираження поглядів Девід Кей заявив, що заяви Трампа про засоби масової інформації можуть привести до загрози для життя і безпеки журналістів. Кей також зазначив, що регулярні нападки Трампа на засоби масової інформації порушують основоположні норми.