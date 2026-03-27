Американское оружие для Украины могут перенаправить на Ближний Восток, - Рубио

США могут направить оружие, которое было предназначено для Украины, на проведение операций на Ближнем Востоке.
Как передает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами заявил госсекретарь США Марко Рубио.
У главы Госдепа попросили прокомментировать слухи о том, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления оружия для Украины.
"Ну этого еще не произошло. Пока ничего не было перенаправлено, но это возможно. То есть, откровенно говоря, оно (оружие - ред.) не перенаправлено. Это не чье-то другое оружие. Это наше оружие. Это продажи. Это военные продажи через PURL, оплаченные НАТО", - сказал Рубио.
По его словам, если возникнет ситуация, когда США нужно будет пополнить запасы или выполнить какие-либо миссии в национальных интересах, потребности Америки будут всегда на первом месте. И этот принцип касается каждой страны в мире.
Он добавил, что перенаправление оружия, которое было предназначено для Украины, могло произойти в любой момент.
"Но пока программа PURL не испытала влияния этой операции", - сказал госсекретарь.
Напомним, ранее The Washington Post со ссылкой на источники писал, что чиновники Пентагона рассматривают возможность отправки на Ближний Восток того оружия, которое было предназначено для Украины.
Комментируя такую информацию, генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что поставки Украине американского оружия, которое страны Альянса закупили у США в рамках программы PURL, продолжается.
Он отметил, что, в частности, Украина получает через такую программу ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.