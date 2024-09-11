RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Американскую военную базу в Ираке атаковали ракетами: названа вероятная причина

Фото: в Багдаде атаковали ракетами военную базу США (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Две ракеты атаковали район американской военной базы "Кэмп Виктори", расположенной возле аэропорта Багдада в Ираке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники агентства сообщили, что атака нанесла материальный ущерб. Жертв нет.

Иракская вооруженная группировка "Катаиб Хезболла", которая поддерживает Иран, предположила, что целью обстрела багдадского аэропорта является попытка сорвать запланированный на утро среды визит президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Группировка призвала силы безопасности Ирака провести расследование и установить причастных к нападению.

Военный контингент США в Ираке

Соединенные Штаты предварительно договорились о поэтапном выводе до 2026 года из Ирака сил коалиции, которую возглавляют американские военные.

В конце августа американские и иракские военные уничтожили группу боевиков ИГИЛ на западе Ирака.

По данным СМИ, Ирак одновременно является союзником Ирана и США. На территории страны размещены 2500 американских военных, а также действуют ополченцы, которых поддерживает Тегеран.

Однако война группировки ХАМАС с Израилем в Секторе Газа обострила противостояние между исламистами и военными западной коалиции. В начале августа по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака были выпущены две ракеты "Катюша".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирак