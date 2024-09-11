Американскую военную базу в Ираке атаковали ракетами: названа вероятная причина

Военный контингент США в Ираке

Соединенные Штаты предварительно договорились о поэтапном выводе до 2026 года из Ирака сил коалиции, которую возглавляют американские военные.

В конце августа американские и иракские военные уничтожили группу боевиков ИГИЛ на западе Ирака.

По данным СМИ, Ирак одновременно является союзником Ирана и США. На территории страны размещены 2500 американских военных, а также действуют ополченцы, которых поддерживает Тегеран.

Однако война группировки ХАМАС с Израилем в Секторе Газа обострила противостояние между исламистами и военными западной коалиции. В начале августа по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака были выпущены две ракеты "Катюша".

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