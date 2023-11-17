Американский штат Айова признал Голодомор геноцидом украинского народа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины В США Оксану Маркарову .

"Айова издал прокламацию по случаю 90-летия Голодомора и стал 33 штатом США и 8 штатом консульского округа Consulate General of Ukraine in Chicago, признавший Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа и провозгласивший ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде в Украине", - сообщила дипломат.

В частности, Маркарова выразила благодарность за солидарность губернатору штата Ким Рейнольдс, а также генконсулу Украины в Чикаго Сергею Коледову и украинской общине за работу по увековечиванию памяти жертв Голодомора.

"Приглашаем всех присоединиться к церемонии памяти жертв Голодомора, которая пройдет в Вашингтоне 25 ноября в 16:30 возле Мемориала жертвам Голодомора", - подытожила в сообщении посол.