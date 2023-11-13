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Американский штат Вайоминг признал Голодомор геноцидом украинского народа

Понедельник 13 ноября 2023 04:27
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Американский штат Вайоминг признал Голодомор геноцидом украинского народа Фото: Вайоминг признал Голодомор геноцидом украинского народа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Штат Вайоминг США признал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа и провозгласил ноябрь месяцем памяти об этом событии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

В своей публикации Маркарова поблагодарила губернатора штата Марка Гордона за солидарность с Украиной и украинскую общину во всем штатах за активную кампанию по оказанию почестей памяти жертв Голодомора путем организации просветительских мероприятий об этом событии.

Отмечается, что церемония памяти состоится в Вашингтоне 25 ноября у Мемориала жертвам Голодомора. Всего же голодомор геноцидом украинского народа признали 32 штата.

Признание голодомора геноцидом украинского народа в США

Напомним, что в Конгрессе Соединенных Штатов 7 ноября 2017 года представили приуроченный к 85 годовщине проект резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Позднее комитет Сената США утвердил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

Также в начале ноября 2023 года еще три штата в США признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом народа Украины. Речь идет о Вашингтоне, Мериленде и Аризоне.

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