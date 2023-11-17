Американський штат Айова визнав Голодомор геноцидом українського народу

Американський штат Айова визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Відтепер листопад там проголошено місяцем пам'яті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову .

"Айова видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору та став 33 штатом США і 8 штатом консульського округу Consulate General of Ukraine in Chicago, що визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу і проголосив листопад місяцем пам'яті про український Голодомор-геноцид в Україні", - повідомила дипломатка.

Зокрема Маркарова виразила вдячність за солідарність губернаторці штату Кім Рейнольдс, а також генконсулу України в Чикаго Сергію Коледову та українській громаді за роботу із вшанування пам'яті жертв Голодомору.

"Запрошуємо усіх приєднатись до церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору, яка пройде у Вашингтоні 25 листопада о 16:30 біля Меморіалу жертвам Голодомору", - підсумувала у повідомленні посол.