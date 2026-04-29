Американский сенатор обвинил Пентагон в блокировании помощи Украине на 400 млн долларов

23:30 29.04.2026 Ср
2 мин
Выделенное финансирование фактически не задействовано и остается заблокированным в структуре Министерства обороны
aimg Анастасия Никончук
Фото: Сенат США (GettyImages)

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что Министерство обороны США задерживает предоставление Украине военной помощи.

Средства одобрены, но не направлены

Речь идет о пакете в размере 400 млн долларов, предусмотренном для Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Эта программа предполагает закупку вооружения и оборудования Пентагоном у американских оборонных компаний.

Финансирование было утверждено в рамках Закона о национальной обороне, принятого Конгрессом в декабре 2025 года.

Обвинения в адрес Пентагона

По словам Макконнелла, выделенные средства фактически не используются и "застряли" внутри оборонного ведомства.

Сенатор отметил, что члены комитета Сената по ассигнованиям направили запрос в аналитическое подразделение Пентагона, однако ответа не получили.

Роль аналитического отдела

Подразделение, к которому обращались законодатели, возглавляет заместитель министра обороны Элбридж Колби.

Как утверждает Макконнелл, именно он ранее был причастен к решению о приостановке поставок вооружения Украине.

Споры вокруг бюджета

Кроме того, Колби высказывался критически относительно расходов на поддержку Украины и союзников США в странах Балтии, называя такие программы "расточительными".

В результате эти направления не были включены в первоначальный бюджетный запрос на 2026 финансовый год.

Позиция Конгресса

Тем не менее республиканское большинство в обеих палатах Конгресса не поддержало такой подход и вернуло финансирование помощи Украине в окончательный вариант законопроекта.

Несмотря на это, по данным сенатора, средства до сих пор не поступили по назначению.

Напоминаем, что Украина в ближайшем квартале получит от Европейского союза первый пакет оборонной поддержки на сумму 6 млрд евро, который планируется направить на развитие и закупку беспилотных систем.

Отметим, что в Евросоюзе обсуждают ужесточение условий предоставления Украине кредита на 90 млрд евро, предусматривая привязку части выплат к внедрению налоговых изменений, которые могут оказаться непопулярными среди бизнеса.

