Американский сенатор обвинил Пентагон в блокировании помощи Украине на 400 млн долларов

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что Министерство обороны США задерживает предоставление Украине военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикациюThe Washington Post.
Речь идет о пакете в размере 400 млн долларов, предусмотренном для Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
Эта программа предполагает закупку вооружения и оборудования Пентагоном у американских оборонных компаний.
Финансирование было утверждено в рамках Закона о национальной обороне, принятого Конгрессом в декабре 2025 года.
По словам Макконнелла, выделенные средства фактически не используются и "застряли" внутри оборонного ведомства.
Сенатор отметил, что члены комитета Сената по ассигнованиям направили запрос в аналитическое подразделение Пентагона, однако ответа не получили.
Подразделение, к которому обращались законодатели, возглавляет заместитель министра обороны Элбридж Колби.
Как утверждает Макконнелл, именно он ранее был причастен к решению о приостановке поставок вооружения Украине.
Кроме того, Колби высказывался критически относительно расходов на поддержку Украины и союзников США в странах Балтии, называя такие программы "расточительными".
В результате эти направления не были включены в первоначальный бюджетный запрос на 2026 финансовый год.
Тем не менее республиканское большинство в обеих палатах Конгресса не поддержало такой подход и вернуло финансирование помощи Украине в окончательный вариант законопроекта.
Несмотря на это, по данным сенатора, средства до сих пор не поступили по назначению.
