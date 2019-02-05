Американський літак провів розвідку біля окупованого росіянами Придністров'я

Літак розпочав свій політ близько 12-ї години дня та о 14:30 повернувся у повітряний простір Румунії

Американский самолет-разведчик Beech MC-12W Liberty завершил проведение полета над Украиной неподалеку от границы с Молдовой вблизи "Приднестровской Молдавской республики". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Украинский милитарный портал".

Самолет начал свой полет около 12 часов дня и в 14:30 вернулся в воздушное пространство Румынии.

Фото: маршрут полета Hawker Beechcraft Corp MC-12W Liberty 5 февраля 2019 года (PlaneRadar)

Напомним, 25 января самолет Boeing RC-135V Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, который предназначен для проведения радиоэлектронной разведки и наблюдения, провел полет в акватории Черного моря. Базируется самолет на авиабазе Суда-Бей на острове Крит в Греции.

До этого 23 января военно-воздушные силы США направили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V для патрулирования неподалеку от побережья оккупированного Россией Крымского полуострова и их Черноморского побережья вблизи Новороссийска.

Также 22 января разведывательный самолет Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США осуществлял полет вдоль побережья оккупированного Крыма и вблизи базы Черноморского флота ВМФ России в Новороссийске.

Ранее, 11 января разведывательный самолет ВВС США уже патрулировал оккупированный Крым. Указанный самолет регулярно осуществляет полеты в акватории Черного моря. Указанные самолеты используются для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.