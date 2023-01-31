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Израиль передал Украине пуленепробиваемые кареты скорой помощи (фото)

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Вторник 31 января 2023 17:43
Израиль передал Украине пуленепробиваемые кареты скорой помощи (фото) Фото: Израиль передал Украине пуленепробиваемые кареты скорой помощи (twitter.com/israel_mod)
Автор: Дмитрий Браславский

Израиль передал Украине пуленепробиваемые кареты скорой помощи. Они будут использоваться подразделениями спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Израиля.

"Министерство обороны Израиля передало украинским спасателям 3 пуленепробиваемых санитарных машин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что израильская компания "Plasan Re'em" забронировала машины скорой помощи и оснастила необходимым медицинским оборудованием.

Речь идет о дополнительных мониторах, дефибрилляторах и кислородных системах.

Напомним, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн планирует посетить Украину. Кроме того, посольство Израиля в ближайшее время вернется в Киев.

Израиль поддерживает Украину в войне против России, и это происходит в большем масштабе, чем известно общественности.

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