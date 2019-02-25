Американський авіаносець встане на рекордно довгий ремонт

Це рекордний в історії американського флоту термін ремонту

Американский авианосец George H. W. Bush прибыл в верфь Норфолка для планового технического обслуживания, который продлится 28 месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Naval Today.

Как сообщается, это рекордный в истории американского флота строк ремонта.

Сообщается, что основная нагрузка ляжет на персонал Военно-морской верфи Норфолка.

Остальную часть работ возьмут на себя сторонние подрядчики.

Напомним, американский атомный авианосец John C. Stennis вошел в воды Персидского залива вместе с сопровождающей его группой кораблей.

Также сообщалось, что американский атомный авианосец "Гарри Трумэн" впервые за последние почти три десятилетия пересек Северный полярный круг, войдя в Арктику.