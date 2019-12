Американським школярам дозволять прогулювати уроки заради участі в акціях протесту

Державні школи округу Ферфакс в американському штаті Вірджинія з 27 січня 2020 року дозволять учням пропускати заняття для участі в громадських заходах, у тому числі і в акціях протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Автор цієї ініціативи і член шкільної ради Райан МакЭлвин пояснив у своєму Twitter, що вона була внесена на тлі зростання протестної активності серед учнів.

i'm immensely proud that, beginning January 27, 2020, Fairfax County Public Schools will become one of the first school districts in the nation to allow excused absences for civic engagement activities. pic.twitter.com/KvZP9ilqe9