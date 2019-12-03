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Під Києвом у школі розпорошили газ, постраждали більше 10 учнів

Новини » Надзвичайні події     03.12.2019 - 16:09
Під Києвом у школі розпорошили газ, постраждали більше 10 учнів
Фото: розпилення газу в Бучі (kv.npu.gov.ua)

Поліція відкрила кримінальну справу

В одній зі шкіл міста Буча Київської області двоє школярів розпорошили газовий балончик. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції Київської області.

Повідомляється, що інцидент стався 2 грудня близько 14:15 на третьому поверсі навчального закладу. Під час сварки між учнями двоє школярів 9-го класу розпорошили газовий балончик "Терен-4".

"Адміністрація школи звільнила 3 поверх приміщення, де відбулося розпорошення, дітей перевели навчатися у класи на нижніх поверхах, евакуація не проводилася, навчальний процес не припинявся. В результаті розпилення газу 15 учнів школи були доставлені в районну лікарню. Там дітям діагностували опіки очей, госпіталізації не було", - розповіли в поліції.

Правоохоронці зазначили, що газовий балончик, який принесли учні 9-го класу, два місяці тому придбав через інтернет їхній знайомий.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в кінці листопада в Житомирі в загальноосвітній школі №26 один з учнів розпилив газовий аерозольний балончик, в результаті чого щонайменше 13 дітей постраждали.

Також повідомлялося, що нещодавно у Білій Церкві правоохоронці евакуювали всіх учнів однієї зі шкіл після того, як там розпорошили газ. Постраждали шестеро школярів.

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Новини України Бучашколагазовий балончик
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