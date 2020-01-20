На американських військових в Німеччині планується атака, - розвідка США

Сполучені Штати отримали розвіддані про підготовку атаки на американських військовослужбовців в Німеччині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

За даними американської розвідки, напад може відбутися на казарми військової бази в Графенвере або в Дульмене. При цьому точне місце, дата та час атаки невідомі.

"Джерело інформації заявив, що напад буде здійснено невідомим йорданським екстремістом, в даний час знаходяться в Німеччині недалеко від невідомої військової бази. Невідомий йорданець був названий лоялістом йорданського королівства і нещодавно виступив за вбивство американських солдатів у Німеччині", - йдеться в повідомленні розвідки.

Військові США отримали повідомлення про підготовку атаки ввечері 19 січня. На даний момент військові проводять консультації з німецькими і американськими посадовцями. При цьому поки загроз не було виявлено.

Нагадаємо, нещодавно на авіабазі США Шпангдалем у федеральній землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини знайшли тіла двох американських військовослужбовців. Обидва загиблих входили до 52-ї авіаційної ескадрильї технічного обслуговування. Причини смерті невідомі.

Також повідомлялося, що днями в Іраку іранські військові провели ракетного удару по військовій базі з американцями. В результаті постраждали 11 громадян США.