На американских военных в Германии планируется атака, - разведка США

Соединенные Штаты получили разведданные о готовящейся атаке на американских военнослужащих в Германии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

По данным американской разведки, нападение может состояться на казармы военной базы в Графенвере или в Дульмене. При этом точное место, время и дата атаки неизвестны.

"Источник информации заявил, что нападение будет совершено неизвестным иорданским экстремистом, в настоящее время находящимся в Германии недалеко от неизвестной военной базы. Неизвестный иорданец был назван лоялистом иорданского королевства и недавно выступил за убийство американских солдат в Германии", - говорится в сообщении разведки.

Военные США получили сообщение о готовящейся атаке вечером 19 января. На данный момент военные проводят консультации с немецкими и американскими должностными лицами. При этом пока угроз не было обнаружено.

Напомним, недавно на авиабазе США Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии нашли тела двух американских военнослужащих. Оба погибших входили в 52-й авиационной эскадрильи технического обслуживания. Причины смерти неизвестны.

Также сообщалось, что днями в Ираке иранские военные провели ракетный удар по военной базе с американцами. В результате пострадали 11 граждан США.