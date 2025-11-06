Американских военных в Германии отправляют в фудбанки из-за шатдауна в США, - СМИ

Примерно 37 тысяч американских солдат, размещенных в Германии, рискуют остаться без зарплаты за ноябрь.

Их октябрьские зарплаты покрыли за счет поступления средств на случай чрезвычайных ситуаций, пишет издание.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что военнослужащие могут остаться без денег, если бюджетный тупик между демократами и республиканцами продолжится.

Между тем армия США опубликовала на своем сайте рекомендации, к чему военные могут прибегнуть в трудной ситуации: это экстренные социальные выплаты, займы, продовольственные банки и организации, выдающие продукты питания.

Стоит отметить, что немецкие социальные выплаты в основном недоступны для американских военных.