Американских военных в Германии отправляют в фудбанки из-за шатдауна в США, - СМИ

Американские солдаты в Германии могут не получить зарплату за ноябрь из-за длительной приостановки работы правительства США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Примерно 37 тысяч американских солдат, размещенных в Германии, рискуют остаться без зарплаты за ноябрь.
Их октябрьские зарплаты покрыли за счет поступления средств на случай чрезвычайных ситуаций, пишет издание.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что военнослужащие могут остаться без денег, если бюджетный тупик между демократами и республиканцами продолжится.
Между тем армия США опубликовала на своем сайте рекомендации, к чему военные могут прибегнуть в трудной ситуации: это экстренные социальные выплаты, займы, продовольственные банки и организации, выдающие продукты питания.
Стоит отметить, что немецкие социальные выплаты в основном недоступны для американских военных.
Как писало РБК-Украина, в США сейчас самая длительная приостановка работы правительства в истории страны. Уже 37 дней государственные учреждения остаются закрытыми, а сотни тысяч работников не получают зарплату.
Задержки рейсов усиливаются из-за нехватки авиадиспетчеров и работников службы безопасности TSA. А 42 миллиона американцев, которые получают помощь через федеральную продовольственную программу SNAP, в ноябре получат лишь половину своей привычной помощи.
Крупнейшие аэропорты США сокращают количество рейсов из-за шатдауна. Сокращения затронут аэропорты, которые обслуживают Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Атланту, Лос-Анджелес и Даллас.
По оценкам аналитиков, это может затронуть до 1 800 рейсов и более 268 000 пассажирских мест. Международные перелеты пока останутся без изменений.
Авиакомпании призывают к завершению шатдауна, подчеркивая риски для безопасности пассажиров.