Американські ВПС завдали авіаударів по талібах в Афганістані. Бомбардувальники B-52 завдали авіаударів по скупченню бойовиків "Талібану" на півночі Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter представника Міноборони Афганістану Фавада Амана.

"Сьогодні ввечері о 18:30 (17:00 за Києвом) в місті Шеберган, провінція Джаузджан, скупчення талібів було обстріляно літаком B-52. Терористи зазнали важких втрат в результаті авіаудару ВПС США", - повідомив Аман.

Таліби штурмують місто Шеберган, яке є малою батьківщиною колишнього віце-президента, лідера партії Національний Ісламський рух Афганістану (Ніда - об'єднує тюркомовне населення країни) маршала Абдул Рашида Дустума з початку червня. Дустум, який у червні-липні перебував на лікуванні в Туреччині, повернувся на батьківщину на початку серпня.

Повернення маршала збіглося за часом з початком найбільш активного нападу бойовиків на місто. Напередодні урядовим силам в Шебергані, якими командує старший син Дустума-Єрмухаммад, вдалося відбити черговий штурм талібів, сотні бойовиків вбиті. Але незважаючи на великі втрати, таліби стягнули в Джаузджан бойовиків з сусідніх провінцій, облога Шеберагана в суботу тривала. За останніми даними, в суботу ввечері таліби змогли захопити значну частину міста.