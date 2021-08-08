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Американские ВВС нанесли авиаудары по талибам в Афганистане

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Афганистан, Воскресенье 08 августа 2021 03:05
Американские ВВС нанесли авиаудары по талибам в Афганистане Фото: американские военные нанесли удары по талибам в Афганистане (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Американские ВВС нанесли авиаудары по талибам в Афганистане. Бомбардировщики B-52 нанесли авиаудары по скоплению боевиков "Талибана" на севере Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представителя минобороны Афганистана Фавада Амана.

"Сегодня вечером в 18:30 (17:00 по Киеву) в городе Шеберган, провинция Джаузджан, скопление талибов было обстреляно самолетом B-52. Террористы понесли тяжелые потери в результате авиаудара ВВС США", - сообщил Аман.

Талибы штурмуют город Шеберган, который является малой родиной бывшего вице-президента, лидера партии Национальное исламское движение Афганистана (НИДА - объединяет тюркоязычное население страны) маршала Абдул Рашида Дустума с начала июня. Дустум, который в июне-июле находился на лечении в Турции, вернулся на родину в начале августа.

Возвращение маршала совпало по времени с началом наиболее активного нападения боевиков на город. Накануне правительственным силам в Шебергане, которыми командует старший сын Дустума -Ёрмухаммад, удалось отразить очередной штурм талибов, сотни боевиков убиты. Но несмотря на большие потери, талибы стянули в Джаузджан боевиков из соседних провинций, осада Шеберагана в субботу продолжалась. По последним данным, в субботу вечером талибы смогли захватить значительную часть города.

Ранее США направили в Афганистан бомбардировщики для борьбы с талибами.

Напомним, недавно талибы захватили столицу афганской провинции Нимроз город Зарандж, во время атаки был убит высокопоставленный сотрудник правительства Афганистана.

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