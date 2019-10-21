Американські війська покинули зону бойових дій в Сирії

Всі американські військовослужбовці покинули територію бойових дій на північному сході Сирії. Про це на сторінці у Twitter заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

За словами президента США, в даний момент в зоні проведення турецької військової операції на північному сході Сирії немає жодного американського військового. Трамп додав, що американські військові "повертаються додому".

"Американських військовослужбовців немає в зонах бойових дій або в зонах припинення вогню (в Сирії - ред.) ... Повертаємо солдатів додому", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Марк Еспер заявив, що Вашингтон планує перекинути американські війська з Сирії на територію західного Іраку. Пізніше арабські ЗМІ повідомили, що в напрямку іракського кордону рухався конвой американської військової техніки.

Як писало РБК-Україна, американський Конгрес засудив рішення Білого дому про виведення військових з території Сирії. Рішення Трампа про виведення американських військ засудили як представники Демократичної партії, так і республіканці, які побоюються відродження "Ісламської держави" на території Сирії.