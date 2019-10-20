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Американські військові розбомбили свою авіабазу в Сирії

Новини » Суспільство    20.10.2019 - 19:17
Американські військові розбомбили свою авіабазу в Сирії
Ілюстративне фото (ABC News)

США продовжують залишати свої військові містечка

Американські військові повністю зруйнували базу ВПС Аль-Кулаіб в північній Сирії, не чекаючи підходу туди сирійської урядової армії. Про це повідомляє SANA.

Повідомляється, що на базі, яка раніше використовувалася для прийому і відправлення літаків і вертольотів міжнародної коаліції, знищена в тому числі злітно-посадкова смуга.

Також військові евакуювали інші бази в провінції Хасак. Зокрема, мова йде про військове містечко, яке знаходився біля дамби на річці Євфрат.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпорядився відвести весь американський військовий контингет з півночі Сирії після атаки на позиції США. Трамп підкреслив, що не хоче, щоб американські військові були втягнуті в протистояння Туреччини та курдів.

14 жовтня дипломати Сполучених Штатів Америки, які працювали над проектами щодо стабілізації ситуації на північному сході Сирії, покинули територію арабської країни. В даний момент в Сирії залишаються американські військовослужбовці, про запланований вихід яких в Білому домі заявляли раніше. Він зазначив, що зараз почалася робота по їх виведенню.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиСирія
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