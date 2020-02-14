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Зеленський передав сенаторам США пропозиції щодо постачання зброї

Новини » Політика     14.02.2020 - 17:06
Зеленський передав сенаторам США пропозиції щодо постачання зброї
Фото: сенатори Джон Баррассо, Рон Джонсон і Кріс Мерфі (РБК-Україна)

Пропозиції Зеленського передадуть керівництву США

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з сенаторами США обговорив поставки зброї. Про це на брифінгу заявили сенатори Джон Баррассо, Рон Джонсон і Кріс Мерфі, передає кореспондент РБК-Україна.

За їх словами, на переговорах вони запитали у Зеленського про конкретну допомогу США в плані військових поставок.

"Президент окреслив це... Те, що ми почули - ми повеземо це в США і вже на місці подивимося, що ми можемо зробити", - заявив Джон Баррассо.

Крім того, за їхніми словам, у питанні надання Україні статусу головного союзника НАТО також обговорюється надання військової допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа затримує комерційні поставки зброї Україні на 30 млн доларів. Джерела BuzzFeed стверджують, що п'ять угод припинені приблизно на рік, а шоста - на термін більше року.

Посольство США в Україні відмовляється коментувати це питання, а Білий дім і Державний департамент не відповіли на запити. Джерела вважають, що затримки можуть бути пов'язані зі спробою Китаю купити українську компанію "Мотор Січ".

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