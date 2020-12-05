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Американські сапери розмінували понад 1,6 мільйона кв.м на Донбасі

Автор: Даша Харченко

Протягом трьох років завдяки фінансуванню уряду США на Донбасі було розміновано понад 1,6 млн квадратних метрів. Україна стала однією з найбільш постраждалих від замінування країн світу

Про це повідомляє Посольство США в Україні.

HALO Trust - британська благодійна та американська некомерційна організація, яка знешкоджує наземні міни та боєприпаси, що не вибухнули і становлять загрозу для цивільних осіб.

"А чи знали ви, що від 2014 року Україна стала однією з найбільш постраждалих від замінування країн світу? Завдяки фінансуванню від США у розмірі 3,4 млн доларів та після майже трирічної роботи, The HALO Trust знешкодили наземні міни та боєприпаси, що не вибухнули, на площі понад 1,6 млн кв. м", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, вчора Росія намагалася легітимізувати представників ОРДЛО через Раду безпеки ООН. При цьому завдяки українським партнерам ця спроба не вдалася.

Раніше представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Росія не хоче прогресу в переговорах з Донбасу.

Також українська розвідка зафіксувала посилення підрозділів російсько-окупаційних сил на Донбасі. Окупанти збільшують кількість снайперських пар та диверсантів.

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