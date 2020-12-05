Американские саперы разминировали более 1,6 миллиона кв. м на Донбассе

В течение трех лет благодаря финансированию правительства США на Донбассе были разминированы более 1,6 млн квадратных метров. Украина стала одной из наиболее пострадавших от заминирования стран мира

Об этом сообщает Посольство США в Украине.

HALO Trust - британская и американская благотворительная некоммерческая организация, которая обезвреживает наземные мины и боеприпасы, которые не взорвались и представляют угрозу для гражданских лиц.

"А знали ли вы, что с 2014 года Украина стала одной из наиболее пострадавших от заминирования стран мира? Благодаря финансированию от США в размере 3,4 млн долларов и после почти трехлетней работы, The HALO Trust обезвредили наземные мины и боеприпасы, которые не взорвались, на площади более 1,6 млн кв. м", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Россия пыталась легитимизировать представителей ОРДЛО через Совет безопасности ООН. При этом благодаря украинским партнерам эта попытка не удалась.

Ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия не хочет прогресса в переговорах с Донбасса.

Также украинская разведка зафиксировала усиление подразделений российско-оккупационных сил на Донбассе. Оккупанты увеличивают количество снайперских пар и диверсантов.