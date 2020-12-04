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Окупанти збільшують кількість диверсантів та снайперів на Донбасі, - розвідка

Донбас, П'ятниця 04 грудня 2020 15:29
Окупанти збільшують кількість диверсантів та снайперів на Донбасі, - розвідка
Фото: російські військові (facebook.com mod mil rus)
Автор: Дмитро Левицький

Українська розвідка зафіксувала посилення підрозділів російсько-окупаційних сил на Донбасі. Окупанти збільшують кількість снайперських пар та диверсантів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

За даними розвідки, дії окупаційних сил пов'язані з підготовкою до проведення диверсій у "сірій зоні" та здійснення обстрілів для провокування українських військових на вогонь у відповідь та завдання втрат підрозділам Об'єднаних сил.

"На окремих напрямках окупанти продовжують утримувати артилерійські системи та міномети поблизу лінії бойового зіткнення з порушенням домовленостей щодо відведення озброєння та військової техніки", - додали в оборонному відомстві.

Нагадаємо, сьогодні ворожий снайпер поранив українського військового поблизу селища Луганське. Пораненого військовослужбовця госпіталізували.

Також РБК-Україна писало, що розвідка назвала кількість російсько-окупаційних військ, які воюють проти українських військових на Донбасі.

Крім того, нещодавно українські військові запобігли спробі бойовиків замінувати позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

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