Росія не хоче прогресу в переговорах щодо Донбасу, - Україна в ТКГ

Фото: нормандська зустріч (kremlin.ru)

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що позачергове засідання ТКГ, яке планувалося цього тижня, не відбудеться. Росія досі не надала відповіді.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

Україна буде вимагати проведення позачергової зустрічі ТКГ щодо виконання минулорічних домовленостей лідерів "нормандської зустрічі", яка відбулася в Парижі.

"Відповіді від російської сторони немає, хоча і ми, і ОБСЄ прагнемо до проведення такої зустрічі ... Ми будемо наполягати на цьому на черговому засіданні, яке буде на наступному тижні", - заявив Арестович.

Крім того, представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш вважає, що Росія взагалі не зацікавлена у прогресі в переговорах щодо Донбасу, а також у проведенні нової зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Він додав, що для України проведення цієї зустрічі є важливим.

"Для нас це важливо, адже ми все-таки хочемо виконати наші зобов'язання, зокрема, взяті в Парижі минулого року. Але для цього нам потрібна можливість відповідної сторони ... Не можна сказати, що прогрес є, хоча домовленості є по всьому ... Та сторона все блокує", - зазначив Гармаш.

Нагадаємо, минулого тижня Україна ініціювала позачергове засідання ТКГ, щоб розглянути питання виконання домовленостей "нормандської четвірки". Планувалося, що позачергове засідання відбудеться цього тижня.

Крім того, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук пропонував провести "нормандську зустріч" на рівні лідерів до кінця 2020 року.