ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Американські бомбардувальники пролетіли над Україною

Новини » Надзвичайні події     29.05.2020 - 16:49
Американські бомбардувальники пролетіли над Україною
Фото: українські Су-27 та МіГ-29 супроводжують B-1B Lancer в небі над Україною (facebook.com kpszsu)

Політ відбувся у рамках взаємодії країн НАТО та ключових партнерів блоку

Кілька бомбардувальників Військово-повітряних сил США B-1B Lancer пролетіли над Україною. Американські літаки супроводжували українські винищувачі Су-27 та МіГ-29.

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗС України.

Зазначається, що заданий політ відбувався у рамках взаємодії країн НАТО та ключових партнерів Альянсу.

"Зранку 29 травня пара стратегічних бомбардувальників ВПС США B-1B Lancer перетнула повітряний простір України. Винищувачі українських Повітряних Сил - пара Су-27 та пара МіГ-29, пришикувались до американських літаків та здійснили їх супровід по заданому маршруту", - йдеться у повідомленні.

Фото: українські Су-27 та МіГ-29 супроводжують B-1B Lancer в небі над Україною (facebook.com kpszsu)

Американські бомбардувальники вилетіли з американської авіабази Елсворд, перелетіли через Атлантику, територію кількох європейських країн у тому числі Республіки Польща та України, додали у командуванні українських Повітряних сил.

Подія, звичайно ж, не залишилася без уваги з боку північного сусіда України. У Міноборони РФ заявили, що помітили B-1B Lancer над Чорним і Балтійським морями. Російські винищувачі вилетіли на перехоплення бомбардувальників. Повідомляється, що при зближенні літаків двох країн американські Lancer повернули в сторону від кордону Росії.

Нагадаємо, торік вже літаки НАТО супроводжували російських бомбардувальників над Північним морем.

Всього у 2019 році літаки Альянсу майже 300 разів перехоплювали російські літаки в європейському регіоні.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України НАТОбомбардировщики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся