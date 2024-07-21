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Американские военные уничтожили представлявший опасность дрон хуситов

Фото: военные США уничтожили дрон хуситов над Красным морем (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За минувшие сутки военные США успешно уничтожили один беспилотный летательный аппарат йеменских хуситов над Красным морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центрального командования Вооруженных сил США в соцсети Х.

Отмечается, что уничтоженный объект представлял непосредственную угрозу для американских военных и коалиционных сил, а также торговых судов в регионе.

Меры были приняты для защиты свободы судоходства и повышения уровня безопасности в международных водах.

Атаки хуситов и меры противодействия США

Осенью прошлого года происламская террористическая группировка хуситов начала атаковать с территории Йемена коммерческие суда, связанные с Израилем, США и странами Запада. Обстрелы начались после нападения террористов ХАМАС на Израиль.

В ответ США и страны ЕС начали защищать гражданские корабли в регионе.

За сутки с 12 на 13 июля, военные США и коалиции уничтожили три беспилотника в Йемене, которые представляли угрозу. Ранее американские военные уничтожили корабли и радиолокационную станцию хуситов в Красном море.

Кроме того, 19 июля хуситы ударили новым типом беспилотника по израильской столице Тель-Авиву. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Армия Израиля ответила на атаку масштабным обстрелом Йемена.

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Йемен