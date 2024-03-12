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Хуситы ударили по контейнеровозу Pinocchio в Красном море

Каир, Вторник 12 марта 2024 06:40
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Хуситы ударили по контейнеровозу Pinocchio в Красном море Фото: Хуситы ударили по контейнеровозу Pinocchio в Красном море (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Контейнеровоз Pinocchio попал под обстрел хуситов в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Военный представитель хуситов заявил рано утром во вторник по телевидению, что группировка нанесла ракетный удар по контейнеровозу Pinocchio в Красном море. Они описали судно как "американский корабль Pinocchio"

Согласно общедоступным базам данных, Pinocchio - контейнеровоз под флагом Либерии, который принадлежит зарегистрированной в Сингапуре компании OM-MAR 5 INC.

Атаки хуситов на корабли в Красном море

С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском заливе и в Красном море. Первые нападения начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАС.

Ранее мы писали, что в Красном море впервые затонуло судно, которое атаковали хуситы.

Также мы сообщали, что хуситы атаковали нефтяной танкер в Аденском заливе идущий под американским флагом.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли – читайте в материале РБК-Украина.

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