Американские военные посетили Беларусь, чтобы следить за учениями "Запад"

Белорусское ведомство обнародовало видео, на котором американские военные жмут руку министру обороны Беларуси Виктору Хренину. Солдаты США поблагодарили белорусского чиновника за приглашение.

Хренин якобы дал поручение показать "американским гостям" абсолютно все, что их интересует.

В Минобороны Беларуси уточнили, что за учениями следят представители 23 стран, в частности, Турции, США и Венгрии, которые являются членами НАТО.

Также за действиями на полигоне следили военно-дипломатические представительства из Азербайджана, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, России, Сербии, США, Судана, Туркменистана, Замбии, Зимбабве, Перу, Индонезии.

Присутствие американских военнослужащих на полигоне, где проходят учения РФ и Беларуси, подтвеждает и руководитель ЦПД Коваленко.