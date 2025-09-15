RU

Американские военные посетили Беларусь, чтобы следить за учениями "Запад"

Фото: РФ и Беларусь проводят учения "Запад" (t.me/modmilby)
Автор: Иван Носальский

Американские военнослужащие прибыли на белорусский полигон. Там они наблюдают за совместными учениями Беларуси и России "Запад-2025".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси в Telegram и руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко в Telegram.

Белорусское ведомство обнародовало видео, на котором американские военные жмут руку министру обороны Беларуси Виктору Хренину. Солдаты США поблагодарили белорусского чиновника за приглашение. 

Хренин якобы дал поручение показать "американским гостям" абсолютно все, что их интересует. 

В Минобороны Беларуси уточнили, что за учениями следят представители 23 стран, в частности, Турции, США и Венгрии, которые являются членами НАТО. 

Также за действиями на полигоне следили военно-дипломатические представительства из Азербайджана, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, России, Сербии, США, Судана, Туркменистана, Замбии, Зимбабве, Перу, Индонезии.

Присутствие американских военнослужащих на полигоне, где проходят учения РФ и Беларуси, подтвеждает и руководитель ЦПД Коваленко. 

Учения "Запад"

Напомним, в Беларуси с 12 по 16 сентября проходят совместные с Россией военные учения "Запад".

Такие учения вызвали обеспокоенность у европейских стран. Опасения усилила недавняя атака российских дронов на Польшу.

Как отметил спикер ГПСУ Андрей Демченко, в ходе учений активности возле границы с Украиной пограничники не наблюдают.

