США и Швеция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Американская армия получит доступ к 17 военным базам Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведское издание SVT.

Соглашение было подписано министрами обороны США и Швеции в Пентагоне 5 декабря. В рамках соглашения США получат доступ к 17 военным базам Швеции. В частности, к военно-морской базе на Стокгольмском архипелаге.

Соглашение также дает США право разворачивать военный персонал, проводить учения и делать остановки для дозаправки как самолетами, так и кораблями.

"Это не означает, что все 17 локаций будут использованы, но это работа, которую мы проделали в тесном диалоге, основанном на том, где для них наиболее важно с военной точки зрения иметь возможность хранить оборонное оборудование, например", - пояснил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Глава Минобороны Швеции также надеется, что вступление его страны в НАТО состоится "быстрее".

Глава Пентагона Ллойд Остин перед подписанием соглашения заявил, что "лучше, чем иметь Швецию как друга, - это иметь Швецию как союзника".

Чтобы оборонное соглашение заработало, чтобы парламент Швеции должен ратифицировать его и изменить несколько законов. Министр обороны надеется, что соглашение вступит в силу в следующем году.

Швеция стремится присоединиться к НАТО

После начала полномасштабной войны в Украине Финляндия и Швеция заявили о намерении присоединиться к НАТО. Финляндия выполнила все условия и первой вступила в Альянс.

Членство Швеции блокирует Турция. Анкара требует от Стокгольма экстрадиции участников "Рабочей партии Курдистана". Турция называет ее террористической организацией.

Недавно генсек НАТО призвал Турцию "дать зеленое" Швеции по вступлению в Альянс.