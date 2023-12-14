ua en ru
Чт, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Финляндия даст США быстрый военный доступ на территорию страны

Четверг 14 декабря 2023 17:02
UA EN RU
Финляндия даст США быстрый военный доступ на территорию страны Фото: Финляндия подпишет оборонное соглашение с США о доступе американских военных к ряду объектов (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Власти Финляндии решили подписать с США соглашение о сотрудничестве в области обороны. Оно предусматривает предоставление американским военным широкого доступа через территорию своей страны, в частности в район возле границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Финляндии.

Общая сессия финского правительства на сегодняшнем заседании, 14 декабря, решила предложить президенту уполномочить министра обороны Антти Хаккянена или министра иностранных дел Элину Валтонен подписать данное соглашение в понедельник, 18 декабря, в Вашингтоне.

Документ еще должен быть одобрен финским парламентом.

По словам главы МИД страны, подписанное оборонного соглашения еще больше укрепляет двусторонние союзнические отношения между Финляндией и Штатами, и "обеспечивает сотрудничество во всех ситуациях безопасности".

"Соглашение также важно на региональном уровне и способствует участию Финляндии в реализации совместной обороны НАТО", - добавила Валтонен.

Детали оборонного соглашения

Соглашение, среди прочего, касается:

  • доступа военных США к согласованным объектам и территориям Финляндии и их использованию,
  • размещения оборонного оборудования, запасов и материалов,
  • входа и движения американских самолетов, кораблей и транспортных средств,
  • обеспечению безопасности ВС США и используемых ими объектов и районов.

Как отметили финские чиновники, соглашение со Штатами направлено на обеспечение быстрого военного доступа и помощи стране в случае конфликта, передает The Guardian. В документе перечислены 15 объектов и территорий Финляндии, к которым американские военные получат беспрепятственный доступ.

В соглашение войдут четыре авиабазы, военный порт и железнодорожный доступ к северной Финляндии, где у американских военных будет складская зона рядом с железной дорогой, ведущей к российской границе.

Отметим, что недавно подобное оборонное соглашение было подписано между США и Швецией, что дает американской армии доступ к 17 военным базам на территории этой страны.

Также напомним, что с 20 ноября по 1 декабря в Финском заливе и Архипелаговом море проходили международные военно-морские учения Freezing Winds 23. Их возглавила Финляндия, причем впервые в статусе члена НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Финляндия
NEWS
"Заморозка" войны в Украине грозит нападением России на страны НАТО, - Кулеба
"Заморозка" войны в Украине грозит нападением России на страны НАТО, - Кулеба
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год