Финляндия даст США быстрый военный доступ на территорию страны
Власти Финляндии решили подписать с США соглашение о сотрудничестве в области обороны. Оно предусматривает предоставление американским военным широкого доступа через территорию своей страны, в частности в район возле границы с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Финляндии.
Общая сессия финского правительства на сегодняшнем заседании, 14 декабря, решила предложить президенту уполномочить министра обороны Антти Хаккянена или министра иностранных дел Элину Валтонен подписать данное соглашение в понедельник, 18 декабря, в Вашингтоне.
Документ еще должен быть одобрен финским парламентом.
По словам главы МИД страны, подписанное оборонного соглашения еще больше укрепляет двусторонние союзнические отношения между Финляндией и Штатами, и "обеспечивает сотрудничество во всех ситуациях безопасности".
"Соглашение также важно на региональном уровне и способствует участию Финляндии в реализации совместной обороны НАТО", - добавила Валтонен.
Детали оборонного соглашения
Соглашение, среди прочего, касается:
- доступа военных США к согласованным объектам и территориям Финляндии и их использованию,
- размещения оборонного оборудования, запасов и материалов,
- входа и движения американских самолетов, кораблей и транспортных средств,
- обеспечению безопасности ВС США и используемых ими объектов и районов.
Как отметили финские чиновники, соглашение со Штатами направлено на обеспечение быстрого военного доступа и помощи стране в случае конфликта, передает The Guardian. В документе перечислены 15 объектов и территорий Финляндии, к которым американские военные получат беспрепятственный доступ.
В соглашение войдут четыре авиабазы, военный порт и железнодорожный доступ к северной Финляндии, где у американских военных будет складская зона рядом с железной дорогой, ведущей к российской границе.
Отметим, что недавно подобное оборонное соглашение было подписано между США и Швецией, что дает американской армии доступ к 17 военным базам на территории этой страны.
Также напомним, что с 20 ноября по 1 декабря в Финском заливе и Архипелаговом море проходили международные военно-морские учения Freezing Winds 23. Их возглавила Финляндия, причем впервые в статусе члена НАТО.
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