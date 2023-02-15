Американские политики рассказали, как Украина объединила "поляризованные" США

Так, Джозеф Либерман, сенатор США от Коннектикута (1989-2013), объяснил, что для граждан Америки война в Украине - очень далеко, однако американцы по собственному историческому опыту знают, как важно бороться за свободу.

"Я думаю, что народ Америки с самого начала отреагировал на мужество и готовность украинцев бороться за свою свободу и независимость. Это так же, как люди, основавшие Америку в конце 18 века, были мотивированы бороться за свою свободу, и этот дух до сих пор жив в американском народе", - сказал он.

Как пояснил Роберт О'Брайен, советник президента США по нацбезопасности (2019-2021), США сейчас - очень поляризованная страна, но одна из объединяющих ее вещей - двухпартийная поддержка Украины, которая продолжится.

"Я не вижу, чтобы она прекратилась. Но я думаю, для украинского правительства очень важно, чтобы его дипломатия в Америке работала с обеими партиями. Также важна борьба с коррупцией в Украине, чтобы американский народ и европейцы понимали, что идущее оружие Украину попадает к солдатам на передовой", - считает он.

Эндрю Мак, советник президента Украины, руководитель вашингтонского офиса юридической фирмы Asters, рассказал, что двухпартийная поддержка оказалась гораздо сильнее, чем можно было ожидать, ведь в первые недели после вторжения России желания предоставлять Украине оружие не было.

О'Брайен отметил, что и Европа также должна внести реальный вклад в борьбу Украины.

"Американцы не могут заниматься войной в Европе больше, чем европейцы. Им действительно нужно объединиться и оказать Украине такую же поддержку, которую оказывают американцы, потому что если Европа отступит или если Европа захочет вернуться к тому, как было (особенно Германия) с россиянами, это очень усложнит дальнейшую поддержку в Америке", - сказал эксрадник президента США по нацбезопасности.