Американские атомные подводные лодки уже ближе к России, - Трамп

Атомные лодки США уже ближе к России. Это стало ответом на ядерные угрозы заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в интервью Newsmax .

По мнению Трампа, Медведев сказал "несколько очень плохих вещей", говоря о ядерном оружии.

"И когда вы упоминаете слово "ядерное", знаете, мои глаза загораются, и я говорю: "Нам лучше быть осторожными", потому что это самая высокая угроза", - подчеркнул президент США.

Американский лидер добавил, что США должны быть всегда готовы, поэтому он отправил в регион две атомные подводные лодки.

"Я просто хочу убедиться, что его слова - это только слова и ничего больше", - заявил Трамп.

У президента США спросили, находятся ли подводные лодки ближе к России. Он ответил: "Они ближе к России. Да, они ближе к России".

