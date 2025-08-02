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Американские атомные подводные лодки уже ближе к России, - Трамп

Вашингтон, Суббота 02 августа 2025 09:46
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Американские атомные подводные лодки уже ближе к России, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Атомные лодки США уже ближе к России. Это стало ответом на ядерные угрозы заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в интервью Newsmax.

По мнению Трампа, Медведев сказал "несколько очень плохих вещей", говоря о ядерном оружии.

"И когда вы упоминаете слово "ядерное", знаете, мои глаза загораются, и я говорю: "Нам лучше быть осторожными", потому что это самая высокая угроза", - подчеркнул президент США.

Американский лидер добавил, что США должны быть всегда готовы, поэтому он отправил в регион две атомные подводные лодки.

"Я просто хочу убедиться, что его слова - это только слова и ничего больше", - заявил Трамп.

У президента США спросили, находятся ли подводные лодки ближе к России. Он ответил: "Они ближе к России. Да, они ближе к России".

Ядерные угрозы Медведева

Напомним, президент США Дональд Трамп советовал Медведеву "следить за своими словами" после того, как тот написал, что установление дедлайна для РФ по заключению мирного соглашения с Украиной "приближает США к войне с Россией".

В ответ замглавы Совета безопасности РФ опубликовал пост, в котором призвал американского президента вспомнить "свои любимые фильмы о "ходячих мертвецах", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука"".

Трамп в свою очередь ответил на ядерные угрозы Медведева, приказав разместить "в соответствующих регионах" две атомные подводные лодки.

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Дмитрий Медведев Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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