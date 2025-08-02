Американські атомні підводні човни вже ближче до Росії, - Трамп

Атомні човни США вже ближче до Росії. Це стало відповіддю на ядерні погрози заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в інтерв'ю Newsmax.

На думку Трампа, Медведєв сказав "кілька дуже поганих речей", говорячи про ядерну зброю.

"І коли ви згадуєте слово "ядерна", знаєте, мої очі спалахують, і я кажу: "Нам краще бути обережними", бо це найвища загроза", - наголосив президент США.

Американський лідер додав, що США повинні бути завжди готовими, тому він відправив у регіон два атомні підводні човни.

"Я просто хочу переконатися, що його слова - це лише слова і нічого більше", - заявив Трамп.

У президента США запитали, чи підводні човни знаходяться ближче до Росії. Він відповів: "Вони ближче до Росії. Так, вони ближче до Росії".

