Американські атомні підводні човни вже ближче до Росії, - Трамп
Атомні човни США вже ближче до Росії. Це стало відповіддю на ядерні погрози заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в інтерв'ю Newsmax.
На думку Трампа, Медведєв сказав "кілька дуже поганих речей", говорячи про ядерну зброю.
"І коли ви згадуєте слово "ядерна", знаєте, мої очі спалахують, і я кажу: "Нам краще бути обережними", бо це найвища загроза", - наголосив президент США.
Американський лідер додав, що США повинні бути завжди готовими, тому він відправив у регіон два атомні підводні човни.
"Я просто хочу переконатися, що його слова - це лише слова і нічого більше", - заявив Трамп.
У президента США запитали, чи підводні човни знаходяться ближче до Росії. Він відповів: "Вони ближче до Росії. Так, вони ближче до Росії".
Ядерні погрози Медведєва
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп радив Медведєву "стежити за своїми словами" після того, як той написав, що встановлення дедлайну для РФ щодо укладення мирної угоди з Україною "наближає США до війни з Росією".
У відповідь заступник голови Ради безпеки РФ опублікував пост, у якому закликав американського президента згадати "свої улюблені фільми про "ходячих мерців", а також те, як може бути небезпечною неіснуюча в природі "мертва рука"".
Трамп своєю чергою відповів на ядерні погрози Медведєва, наказавши розмістити "у відповідних регіонах" два атомні підводні човни.