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Американська розвідка фіксує відведення частини російських військ від Києва, - CNN

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Україна, Вівторок 29 березня 2022 17:34
Американська розвідка фіксує відведення частини російських військ від Києва, - CNN Фото: Росія відводить частину військ від Києва (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Розвідка США фіксує відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, Росія серйозно змінила стратегію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Росія починає виводити частину сил, у тому числі російські батальйонні тактичні групи (БТГ), залишаючи прилеглі райони навколо української столиці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворожі сили відступають у деяких районах на півночі, щоб зосередитися на наступі на півдні та сході України. Американські розвідники стверджують, що Росія прикриє відступ військ повітряними й артилерійськими бомбардуваннями Києва.

Також офіційні особи США в коментарях в ЗМІ попереджають, що РФ завжди може знову розвернутися, якщо дозволять бойові умови.

Нагадаємо, раніше про відведення частини російських військ з Київської та Чернігівської областей повідомили в Генштабі ЗСУ.

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