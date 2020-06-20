Американська компанія хоче купити ФК "Чорноморець"

Фото: стадіон Чорноморець (www.fg.gov.ua)

Раніше ця ж компанія викупила однойменний стадіон

Одеський футбольний клуб "Чорноморець" хоче купити американська компанія Allrise Capital. Її представники слідом за покупкою стадіону "Чорноморець" хочуть придбати й однойменний клуб.

Про це розповів представник Allrise Capital Ігор Перун, передає UA-Football.

За його словами, після перемоги на торгах по купівлі одеського стадіону до нього звернулися з питанням "відродження великого футболу в Одесі".

"Я сказав, що вона перспективна, чи по кишені вам? Мені відповіли ствердно, після чого виникла необхідність зустрітися з президентом "Чорноморця" Леонідом Клімовим і обговорити цю тему - придбання або інвестування", - повідомив Перун.

Він додав, що вже відбулася зустріч членів Allrise Capital з представником Климова.

"Той пообіцяв, що через три дні передзвонить він або сам Леонід Михайлович. Так що тепер все в цьому питанні залежить тільки від рішення і відповіді Климова", - сказав Перун.

За даними видання "Думська", Allrise Capital - це невелике приватне, засноване у 2016 році. Базується в місті Ірвін, штат Каліфорнія (США). Компанія займається інвестиційною діяльністю, у ній працює до 10 працівників.

Нагадаємо, Allrise Capital купила одеський стадіон "Чорноморець" за 193,8 млн грн на аукціоні 22 травня.

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Автор: Максим Зайченко