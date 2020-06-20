ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Американська компанія хоче купити ФК "Чорноморець"

Новини » Спорт     20.06.2020 - 15:15
Американська компанія хоче купити ФК "Чорноморець"
Фото: стадіон Чорноморець (www.fg.gov.ua)

Раніше ця ж компанія викупила однойменний стадіон

Одеський футбольний клуб "Чорноморець" хоче купити американська компанія Allrise Capital. Її представники слідом за покупкою стадіону "Чорноморець" хочуть придбати й однойменний клуб.

Про це розповів представник Allrise Capital Ігор Перун, передає UA-Football.

За його словами, після перемоги на торгах по купівлі одеського стадіону до нього звернулися з питанням "відродження великого футболу в Одесі".

"Я сказав, що вона перспективна, чи по кишені вам? Мені відповіли ствердно, після чого виникла необхідність зустрітися з президентом "Чорноморця" Леонідом Клімовим і обговорити цю тему - придбання або інвестування", - повідомив Перун.

Він додав, що вже відбулася зустріч членів Allrise Capital з представником Климова.

"Той пообіцяв, що через три дні передзвонить він або сам Леонід Михайлович. Так що тепер все в цьому питанні залежить тільки від рішення і відповіді Климова", - сказав Перун.

За даними видання "Думська", Allrise Capital - це невелике приватне, засноване у 2016 році. Базується в місті Ірвін, штат Каліфорнія (США). Компанія займається інвестиційною діяльністю, у ній працює до 10 працівників.

Нагадаємо, Allrise Capital купила одеський стадіон "Чорноморець" за 193,8 млн грн на аукціоні 22 травня.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ЧерноморецФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся