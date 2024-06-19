Американская компания Northrop будет производить боеприпасы в Украине

По словам представителя компании в разговоре с журналистами, это будет происходить в рамках договора о совместном производстве Northrop, которое стало первым публично признанным соглашением между министром обороны США и украинским правительством.

"Мы, как вы знаете, работали в Украине над производством боеприпасов среднего калибра. Это наш первый проект, оплачиваемый "украинскими долларами". Мы планируем расширить это на боеприпасы для танков, 155 мм, и другие, поскольку находим инновационные процессы", - сказал директор по международному бизнесу сектора оборонных систем Northrop Дэйв Бартелл.

Главный заместитель помощника секретаря Государственного департамента США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун на выставке вооружений Eurosatory в Париже подтвердил такие планы.

Во время выступления он отметил новую программу Государственного департамента США по развитию оборонных предприятий в Украине, которая инвестирует 2 миллиарда долларов в оборонно-промышленную базу страны, и может открыть двери для американо-украинского совместного производства.

Справка: американская военно-промышленная компания Northrop Grumman Corporation считается одной из крупнейших в мире производителей оружия и поставщиков военных технологий. Аэрокосмическое предприятие работает в области электроники и информационных технологий, а также в судостроении и авиакосмической отрасли.

Совместное производство оружия

Напомним, Украина договаривается с другими государствами о совместном производстве обороны. Так, в частности, недавно украинская и бельгийская стороны подписали меморандум о совместном производстве вооружений.

В июне стало известно, что в Украине заработал первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия "Укроборонпрома" и немецкого оборонного гиганта Rheinmetall.

Ранее в марте премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина создала пять совместных предприятий с западными производителями оружия. Он также отметил, что ведущие мировые производители оружия, такие как Day & Zimmermann, Northrop Grumman, Lockheed Martin и другие, сейчас рассматривают возможность присутствовать в Украине.

На днях сообщалось, что Дания будет инвестировать в производство украинского оружия. Отмечалось, что это первая страна НАТО, которая сделает инвестиции.