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Украина создала пять совместных предприятий с западными производителями оружия, - Шмыгаль

Украина, Понедельник 04 марта 2024 16:00
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Украина создала пять совместных предприятий с западными производителями оружия, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина уже создала пять совместных предприятий с западными производителями оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время пресс-конференции.

"Мы работаем очень плотно с лидерами рынка вооружений мира. Уже можем говорить о пяти заключенных контрактах и создании пяти совместных предприятий в Украине в сотрудничестве с западными производителями вооружений, нашими партнерами", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что работа продолжается и этих предприятий будет десятки.

"Уже в этом году я убежден мы будем видеть или не будем видеть, потому что некоторые из них мы создаем предприятия непублично. Мы коммуникируем, где они создаются для того, чтобы обеспечить их безопасность", - отметил премьер.

По его словам, ведущие мировые производители оружия, такие как Day & Zimmermann, Northrop Grumman, Lockheed Martin и другие, сегодня рассматривают возможность присутствовать в Украине.

Совместное производство оружия

Напомним, Украина сейчас активно договаривается с другими странами о совместном оборонном производстве.

В частности, недавно Украина и Бельгия подписали меморандум о совместном производстве вооружений.

Также немецкое оборонное предприятие Rheinmetall запустит свой завод в Украине уже в этом году. Там начнется совместное производство вооружений, а также пройдет ремонт западной техники.

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