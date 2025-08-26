Германия обвинила американца в попытке передать Китаю военную данные США

Подозреваемый, которого называют Мартин. Д., был арестован во Франкфурте в ноябре 2024 года.

В обвинительном заключении, направленном в федеральный суд Кобленца ранее в этом месяце, ему предъявлено обвинение в заявлении о готовности заниматься шпионажем в пользу иностранной разведки.

В частности, в заявлении сказано, что мужчина, которому около 30 лет, с 2017 по 2023 годы работал на гражданского подрядчика Министерства обороны США, а с 2020 - был на неустановленном военном объекте США в Германии.

Его обвиняют в том, что летом 2024 года он неоднократно контактировал с властями Китая и предлагал предоставить китайской разведке конфиденциальную военную информацию США.

Как пишут немецкие СМИ, подозреваемый, судя по всему, не успел передать какие-либо данные китайским властям до своего ареста.

Теперь суду в Кобленце предстоит решить, следует ли переходить к полноценному судебному разбирательству.

"В связи с наличием серьезных подозрений обвиняемому предъявлено обвинение в предоставлении себя в качестве агента иностранной разведке", - говорится в заявлении немецкой прокуратуры.