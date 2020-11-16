Агентство S&P підтвердило рейтинг Києва

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Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг емітента столиці України, Києва, на рівні "B". Прогноз рейтингу стабільний.

Про це йдеться в повідомленні агентства.

Прогноз "стабільний" відображає думку агентства про те, що Київ збереже свою фінансову стійкість під час рецесії, пов'язаної з COVID-19. У S&P очікують, що керівництво міста буде дотримуватися обмеження центрального уряду і повністю покривати дефіцит за рахунок накопичених резервів. Прогноз також враховує припущення про те, що місто збереже помірні запозичення в середньостроковій перспективі.

У той же час пандемія COVID-19 викличе зниження ВВП України у 2020 році, що призведе до різкого скорочення доходів Києва та додаткових витрат на утримання наслідків пандемії. "Однак ми вважаємо, що ці труднощі будуть тимчасовими, і місто збереже хороші бюджетні показники у 2021-2022 роках", - йдеться в повідомленні.

ВВП на душу населення в Києві був в три рази вище національного у 2019 році. Пандемія докорінно змінила перспективи економічного зростання України. S&P прогнозує падіння національного ВВП на 6% у 2020 році з подальшим відновленням економічної активності у 2021-2022 роках.

Проте як столиця Київ залишається самим процвітаючим регіоном України. Місто забезпечує понад 20% національного ВВП і зберігає сильний ринок праці з найнижчим рівнем безробіття в Україні. "Більше того, незважаючи на загальну тенденцію до зниження по країні, Київ продовжує залучати мігрантів з усієї країни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній і національній валютах на рівні "B". Прогноз за рейтингами стабільний.

Зазначимо, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings оновило прогноз курсу гривні до долара на 2020-2023 роки. Очікується поступова девальвація - 2020 рік - 29,00 грн/долар, 2021 рік - 30,00 грн/долар