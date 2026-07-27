Amazon запустит конкурента Starlink с 5000 спутников на орбите

Технологический гигант подал официальную заявку в Федеральную комиссию связи США (FCC). Компания рассчитывает получить разрешение и полностью развернуть сеть к 2028 году.

По замыслу разработчиков новая спутниковая система будет обеспечивать голосовую связь в любой точке мира, обмен сообщениями, высокоскоростную передачу данных и доступ к экстренным услугам.

Обращение к американскому регулятору является первым шагом Amazon в направлении спутниковой мобильной связи. В настоящее время в этой сфере практически полностью доминирует сервис Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

Напомним, миллиардер Илон Маск заявил, что российская армия смогла получить терминалы Starlink с помощью контрабанды. Лишить россиян доступа к сервису удалось с помощью создания "белого списка".

По словам Маска, компания SpaceX не продавала терминалы оккупантам.