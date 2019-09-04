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Amazon запустив тестування оплати товарів жестами

Новини » Телеком & IT    04.09.2019 - 18:39
Amazon запустив тестування оплати товарів жестами
Фото: Amazon (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

Нова система оплати буде називатися Orville

Американська компанія Amazon запустила тестування системи оплати товарів жестами та ідентифікації покупця по малюнку на долоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post.

Повідомляється, що Amazon планує пов'язати біометричні дані клієнтів з їх акаунтами та платіжними даними. Надалі це дозволить їм розплачуватися за товари за допомогою жестів, система буде називатися Orville.

Також повідомляється, що система ідентифікації Amazon принципово відрізняється від сканерів відбитків пальців, так як не вимагає фізичного дотику руки до поверхні сканування. Зокрема, система Orville буде використовувати комп'ютерний зір для обробки і визначення форми, розміру і малюнка руки.

Передбачається, що дана технологія буде впроваджена в супермаркетах Whole Foods, які належать Amazon.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія почала розслідування у відношенні Amazon. Причиною такого розслідування стала практика збирати дані продавців, які працюють на платформі Amazon.

Зазначимо, цього літа Amazon став найдорожчим брендом у світі. Згідно з дослідженнями вартість бренду досягла 315 млрд доларів.

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