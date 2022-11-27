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Мировые бренды приостановили рекламу в Twitter из-за решений Маска, - FT

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Воскресенье 27 ноября 2022 01:41
Мировые бренды приостановили рекламу в Twitter из-за решений Маска, - FT Фото: глава Twitter Илон Маск (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Почти все крупные мировые бренды временно отказались от размещения рекламы в Twitter из-за хаотичного подхода миллиардера Илона Маска к управлению купленной им компанией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Компании пожаловались на "избирательный подход Маска в контроле за контентом" и решение об увольнениях рекламщиков.

Как сообщили в отрасли, после массовых увольнений в Twitter у агентств не осталось контактов с компанией Маска и они почти не получают от нее сообщения. Другие пожаловались, что рекламные системы плохо работают

По словам одного из представителей отрасли, Маск попытался позвонить руководителям некоторых брендов, чтобы отчитать их. В результате другие приняли решение сократить свои расходы до минимума, чтобы избежать ухудшения отношений с Маском.

По информации Media Matters, 50 из 100 крупнейших рекламодателей приостановили или объявили о своем намерении приостановить расходы с тех пор, как соцсеть возглавил Маск. Уточняется, что на эти 50 рекламодателей приходилось 317 млн долларов из 5 млрд долларов дохода Twitter в 2021 году.

Напомним, ранее стало известно, что новый владелец Twitter Илон Макс выдвинул сотрудникам соцсети новые жесткие требования. Он приказал работать усерднее или увольняться.

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